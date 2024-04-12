Правила выдачи лицензий на недра скорректировали

Областные власти внесли изменения в правила выдачи лицензий на пользование недрами.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок оформления, государственной регистрации, выдачи лицензий на пользование недрами на участках недр местного значения». Поправки также внесены в правила переоформления таких лицензий. Прежде всего, из документа исчез пункт о том, что зарегистрированная в государственном реестре лицензия направляется пользователю недр на адрес его электронной почты.

Кроме того, для переоформления лицензии на пользование недрами на участках недр местного значения бюджетные и автономные учреждения теперь должны представлять отчеты о состоянии своего лицевого счета за двухмесячный период, предшествующий месяцу подачи заявки. Лицензия, включающая установленной формы бланк с государственным гербом РФ, а также текстовые, графические и иные приложения, является документом, удостоверяющим право на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока. Пользователь обязан соблюдать все условия лицензии.

Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области в 2023 году было выдано 10 лицензий на пользование недрами на участках недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. Причем все они были выданы негосударственным и немуниципальным организациям. В целом по состоянию на 1 января 2024 года реестром лицензий на пользование недрами на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, учтено 68 лицензий на пользование недрами. Из них 65, или 95,6 процента было предоставлено частным организациям.

По данным правительства региона, Орловская область обладает значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов, представленных различными видами полезных ископаемых. Многие из них в настоящее время не разрабатываются и являются резервными. Воспроизводство минерально-сырьевой базы Орловской области осуществляется за счет собственных средств недропользователей. Получив право пользования участками недр местного значения, они сами подготавливают месторождения к промышленной разработке после постановки запасов на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых.

ИА «Орелград»