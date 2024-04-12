Орловская область оплатит 99,9% кадастровых работ

Областные власти уточнили порядок предоставления «кадастровых» субсидий.

Правительство региона утвердило «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ». Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Согласно новому документу, субсидия предоставляется региональным департаментом сельского хозяйства на основании соглашения о софинансировании, которое департамент будет заключать с муниципальными образованиями.

Речь идет о расходах на подготовку проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей и находящихся в собственности муниципальных образований. Также софинансирование предусмотрено на проведение кадастровых работ с последующим внесением в ЕГРН сведений в отношении участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых органы местного самоуправления получают право распоряжения ими после постановки на кадастровый учет.

Оплатит область и расходы на земельные участки, выделяемые в счет невостребованных земельных долей и находящиеся в муниципальной собственности. Предельный уровень софинансирования Орловской областью объема расходного обязательства каждого муниципального образования составляет 99,9 процента. К слову, по данным правительства региона, на рынке кадастровых и землеустроительных работ имеются организации, государственная доля в которых превышает 50 процентов: публично-правовая компания «Роскадастр», бюджетное учреждение Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» Орловского муниципального округа.

По информации Управления Росреестра по Орловской области, в 2023 году было принято 18 167 решений о проведении кадастрового учета и государственной регистрации прав, которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым и техническим планом, актом обследования. Доля госпредприятий в этом количестве составила 16,8 процента. А доля кадастровых и землеустроительных работ, выполненных в прошлом году частниками, составила соответственно 83,2 процента. Кстати, доля присутствия частного бизнеса на данном региональном рынке оценивается в 80 процентов.

ИА «Орелград»