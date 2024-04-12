Орловского губернатора завалили сообщениями

Количество письменных обращений выросло на 11 процентов.

В первом квартале 2024 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 2460 письменных обращений. Об этом сообщила администрация губернатора. Для сравнения, в первом квартале 2023 года поступило 2023 обращения, то есть их количество возросло на 11,7 процента. При этом на 11,6 процента увеличилось число заявлений, в этом году их поступило 2417. Кроме того, губернатору и членам правительства прислали 24 предложения и 20 благодарностей.

Отметим, что 1176 обращения были «спущены» из федеральных органов власти, а из администрации президента поступило 557 обращений – по сравнению с предыдущим годом рост составил 15,2 и 22,4 процента соответственно. Обращает на себя внимание и тот факт, что на 36,2 процента увеличилось количество обращений, поданных через интернет-приемную информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Количество коллективных обращений (93) составило 3,8 процента от их общего количества. Для сравнения, годом ранее губернатору поступило 108 коллективных писем, их доля составляла 4,9 процента. В администрации губернатора также подсчитали, что от жителей областного центра поступило 713 обращений, или 29 процента от общего числа. Годом ранее жители Орла были менее активны – 563 обращения, или 25,6 процента.

В квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года также увеличилось число обращений от жителей города Ливны, Орловского муниципального округа, Дмитровского, Колпнянского, Корсаковского, Мценского, Покровского, Свердловского, Троснянского, Урицкого и Хотынецкого районов. В то же время реже губернатору стали писать жители Мценска, Болховского, Верховского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Новосильского, Сосковского и Шаблыкинского районов.

«По социальному составу обратилось за указанный период, в том числе, инвалидов по общему заболеванию – 75, многодетных и одиноких матерей – 14, участников боевых действий – 2», – следует из информации администрации губернатора. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 1453, или 59,1 процента от общего объема обращений. На втором месте оказалась экономика (444 обращения, или 18 процентов), на третьем – жилищно-коммунальная сфера (442 обращения, или 18 процентов).

ИА «Орелград»