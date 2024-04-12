В Орле рецидивисту сменили колонию

Отбывать срок он будет в колонии не строгого, а особого режима.

Ужесточение наказания произошло после того, как областная судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционное представление гособвинения. Речь идет о приговоре, вынесенном в конце прошлого года судом Северного района. Местный житель, ранее неоднократно судимый орловец, был приговорен к 3 годам колонии строгого режима 3 года за кражу денежных средств с банковской карты своей знакомой. Как сообщала пресс-служба Северного районного суда, в конце ноября 2022 года осужденный в одном из пивных баров познакомился с девушкой.

«После непродолжительного общения и распития спиртных напитков они продолжали вечер у него в гостях, – следовало из сообщения. – Проснувшись утром, осужденный, убедившись, что потерпевшая еще спит, достал из ее сумки банковские карты и направился в ближайшие продуктовые магазины, где совершил ряд покупок для собственных нужд, оплачивая их банковскими картами последней. Причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму более 10 000 рублей».

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Причиненный материальный вред своей случайной знакомой он так и не возместил, но извинился перед ней. В апелляционной инстанции прокурор указал, что осужденный уже имеет богатое криминальное прошлое. Первый срок он получил еще в 2003 году за кражу. Впоследствии его не раз судили за кражи и грабежи, также в его прошлом имеется приговор за убийство.

В апелляционном представлении прокурор просил приговор изменить: дополнить вводную часть указанием о наличии у осужденного непогашенных на момент совершения преступления судимостей за умышленные тяжкие преступления, за совершение которых он осуждался к реальному лишению свободы. Облсуд это требование удовлетворил и с его учетом изменил осужденному вид исправительного учреждения – отбывать срок рецидивист будет в колонии не строгого, а особого режима.

ИА «Орелград»