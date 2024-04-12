Детский парк Орла закроют на обработку от клещей

Территория будет недоступной три дня.

Об этом рассказали в администрации города.

Акарицидную обработку будут проводить с 15 по 17 апреля включительно. В эти же числа по той же причине будет недоступен и Городской парк Орла.

Всего в этом году в городе такую обработку проведут на площади примерно около 49 гектаров, в главных «зелёных» местах отдыха орловцев. Торги по выбору подрядчика завершились накануне.

В них участвовали три компании. Все они предложили цены значительно ниже стартовой (примерно в 600 миллионов рублей). Однако победитель оценил свои услуги наиболее низко – в 179,9 миллионов.

ИА «Орелград»