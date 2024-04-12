ФК «Орёл» начал продавать абонементы на свои матчи

12.4.2024 | 14:00 Новости, Спорт

Об этом клуб объявил в официальных соцсетях.

Фото: t.me/FCO1960

О старте продаж обычных билетов пока не сообщалось. Абонементы будут продаваться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, а также непосредственно в день матча – за два часа до его старта.

Приобрести их можно в офисе клуба на стадионе Ленина. Абонемент на Западную трибуну обойдётся в 2200 рублей, на Северную или Южную – в 1100.

Отметим, что дети до 16 лет могут посещать матчи бесплатно. Также полностью бесплатным будет вход на первую домашнюю игру нового сезона. Она состоится 14 апреля в 15 часов. «Орёл» сыграет с «Химками-М» из Подмосковья.

Напомним, что самый первый матч сезона «орлы» провели во Владивостоке, где проиграли местному «Динамо» со счётом 1:0.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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