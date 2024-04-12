В Орловской области для будущих избирателей проведут интернет-викторину

Интернет-викторина «Знаю и выбираю!» организует облизбирком.

В Орловской области с 15 апреля по 28 июня 2024 года пройдет интернет-викторина «Знаю и выбираю!» среди молодых и будущих избирателей. Ее организаторами являются региональная Избирательная комиссия, а также молодежные избиркомы Орла и Орловской области. Викторина проводится в рамках Летней школы избирательного права в целях правового просвещения молодых и будущих избирателей, распространения и популяризации электоральных знаний, повышения интереса к теме выборов, в том числе их истории.

Кроме того, задача викторины заключается в повышении уровня гражданской и электоральной активности молодых и будущих избирателей, а также популяризации и развития электронных ресурсов Избирательной комиссии Орловской области. Викторина включит в себя задания, составленные на основе примерных программ основного общего и среднего общего образования. Это будут практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Задания могут быть также связаны с развитием избирательной системы, с прошедшими и предстоящими избирательными кампаниями, единым днем голосования.

Задания и форма ответов на вопросы размещаются в электронном виде в сети Интернет. Ссылка на вопросы будет доступна на сайте облизбиркома с 15 апреля. Информацию о проведении викторины и ссылку на вопросы также можно будет найти в аккаунтах избиркомов региона. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, проходящих в рамках викторины, их распространение и тиражирование, а также на их трансляцию принадлежат организатору и могут быть использованы им в образовательных, информационных и методических целях.

Участниками могут стать молодые и будущие избиратели, проживающие на территории Орловской области, в следующих возрастных номинациях: от 12 до 17 лет (включительно) и от 18 до 35 лет (включительно). Викторина проводится с определением трех победителей по каждой возрастной номинации (условиями предусмотрено не более 15 призеров в сумме по двум возрастным номинациям, набравших наибольшее количество баллов, но не вошедших в число победителей).

Викторина будет состоять из тестовых заданий с несколькими вариантами ответов и ситуационных задач. За каждый ответ на тестовое задание начисляется от 0 до 1 балла, за решение ситуационной задачи – от 0 до 5 баллов. Стать участником можно, выполнив в период с 15 апреля по 12 мая 2024 года (включительно) задания, размещенные на информационных ресурсах Избирательной комиссии Орловской области. Участие является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание только один раз.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»