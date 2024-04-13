В Ливенской ЦРБ почти 3 года простаивало новое оборудование

КСП обнародовал результаты проверки медучреждения.

Анализ эффективности использования имущества, закупленного Ливенской ЦРБ в рамках нацпроекта «Здравоохранение», провели аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области. Они проверяли не только наличие оборудование, но и его эксплуатацию. Как следует из отчета КСП, за период с начала 2022 года по декабрь 2023 года больницей было пролечено 1158 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, что составляет не менее 11 580 пациенто-дней. При этом 7 единиц закупленного за 7,69 миллиона рублей реабилитационного медицинского оборудования за данный период применялось 835 раз. По мнению проверяющих, это указывает на низкую интенсивность эксплуатации оборудования.

«Два аппарата рентгеновских стационарных для рентгенографии и эндоскопы, закупленные в 2021 году на сумму 38,586 миллиона рублей, не эксплуатировались в 2021 году, 2022 году и 9 месяцев 2023 года по причине проведения капитального ремонта поликлиники, что является следствием некачественного планирования департаментом здравоохранения Орловской области мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в части установления сроков закупки оборудования и проведения капитального ремонта», – отмечают в КСП.

Также аудиторы указали, что заявки больницы на приобретение изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи была представлена с нарушениями, а именно при «отсутствии обоснованной потребности». Тем не менее, департамент здравоохранения ее одобрил и принял решение о предоставлении субсидии в размере 1,368 миллиона рублей. Кроме того, в нарушение приказа Минздрава России «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений…» больницей за 347,1 тысячи рублей был приобретен аппарат, не соответствующий указанному перечню.

ИА «Орелград»