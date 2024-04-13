Колпнянского чиновника наказали за торги

Выявленные нарушения послужили поводом для административного дела.

Орловское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо администрации Колпнянского района. Как пояснили в пресс-службе ведомства, наказали чиновника по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ (бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, которые не допустимы в соответствии с антимонопольным законодательством РФ и приводят или могут привести к недопущению).

Точный размер наложенного штрафа в антимонопольной службе не привели, но сообщили, что санкции указанной выше статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Ранее, в феврале этого года комиссия УФАС признала в действиях администрации Колпнянского района факт нарушения части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции» при проведении торгов по продаже земельных участков, за нарушение которой и предусмотрена административная ответственность по статье 14.9 КоАП РФ.

Речь идет о торгах по продаже земельных участков с видами разрешенного использования: «магазины», «обеспечение сельскохозяйственного производства». На чиновников поступила жалоба: заявитель указал, что такую землю продавать было нельзя. Было возбуждено антимонопольное дело, которое рассмотрела комиссия УФАС. Она установила, что продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков не допускается, за исключением некоторых случаев.

В данном случае, как сообщало УФАС, на аукционах были проданы земельные участки, виды разрешенного использования которых предусматривают размещение объектов капитального строительства. А такие участки в соответствии с Земельным кодексом РФ могут быть предметом аукционов только на право заключения договоров аренды. Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС признало в действиях администрации Колпнянского района факт нарушения закона о защите конкуренции, а следующим шагом стало наказание виновного должностного лица.

ИА «Орелград»