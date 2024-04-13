В Ливнах резко сократилась жилищная поддержка молодых семей

Причину сокращения выяснили аудиторы Контрольно-счетной палаты.

Проверку эффективности и результативности использования средств бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», провела Контрольно-счетная палата города Ливны. Об итогах она рассказала в своем отчете. Финансирование ведется в рамках муниципальной программы «Молодежь города Ливны». Объем проверенных средств составил 2,434 миллиона рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов – 1,046 миллиона рублей, городского бюджета – 1,387 миллиона рублей.

«По состоянию на 1 января 2023 года количество молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составило 19, в том числе: семьи, имеющие трех и более детей – 3, неполная семья (одинокая мать) – 1, – следует из отчета КСП. – За период реализации подпрограммы с 2019 по 2022 годы 32 молодые семьи улучшили свои жилищные условия, в том числе: в 2019 году – 19; в 2020 году – 5; в 2021 году – 4; в 2022 году – 4. Основной причиной снижения числа молодых семей, получивших социальные выплаты за период реализации подпрограммы, можно назвать недостаточный уровень финансирования».

Также аудиторы выявили значительную разницу в стоимости жилья, приобретенного молодыми семьями, со стоимостью, применяемой при расчете размера социальной выплаты. Так, средняя рыночная цена «квадрата», приобретенного молодыми семьями, получившими социальные выплаты в 2022 году, фактически составляла от 33 996,38 рублей до 38 628,47 рублей. А нормативная стоимость 1 квадратного метра жилья, исходя из которой предоставлялись бюджетные выплаты, в 2022 году составляла всего 24 150 рублей.

По итогам проверки нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств не было установлено. Но были выявлены нарушения без стоимостного выражения, в том числе нарушения порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и соблюдения сроков перечисления социальных выплат на банковские счета молодым семьям.

ИА «Орелград»