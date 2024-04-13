Орловскую больницу обязали обезопасить рентген

Больница исковые требования прокурора признала в полном объеме.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местного прокурора к Глазуновской ЦРБ. Требования были довольно необычными: истец просил обязать медиков получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам условий работы с источником физических факторов воздействия на человека.

Проще говоря, речь идет о работе рентгенографического цифрового аппарата, который не так давно получила больница. Прокурорская проверка показала, что аппарат уже введен в эксплуатацию, однако санитарно-эпидемиологическое заключение до сих пор не получено. По мнению надзорного органа, отсутствие такого заключения не обеспечивает безопасность оказываемых населению медицинских услуг и безопасность условий работы медицинского персонала.

Кроме того, использование аппарата без заключения «ставит под угрозу здоровье граждан (неопределенного круга лиц), нарушает их конституционное право на охрану жизни и здоровья, качественную медицинскую помощь. Как сообщили в пресс-службе Глазуновского райсуда, в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главного врача ЦРБ было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения достаточные меры к их устранению не приняты, санитарно-эпидемиологическое заключение не получено, – следует из информации суда. – Представитель ответчика БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ» исковые требования признал в полном объеме». Изучив материалы дела, суд согласился с доводами прокуратуры и признал, что работа такого оборудования без заключения действительно создает угрозу для здоровья медиков и пациентов. В связи с этим исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу еще не вступило, значит, больница вправе оспорить его в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»