Орловский пенсионер 9 лет незаконно хранил оружие и боеприпасы

Житель села Звягинки скрывал от всех небольшой оружейный арсенал.

Пенсионер из Орловского муниципального округа угодил под суд за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного по частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, в рамках следствия и процесса было установлено, что пенсионер в период с 1 января 2015 года до 7 января 2024 года незаконно хранил по месту своего проживания в пригородном селе Звягинки огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Речь идет о винтовке, которую экспертиза идентифицировала в качестве гражданского нарезного огнестрельного оружия, и о 109 патронах к нарезному охотничьему огнестрельному оружию. 7 января 2024 года «преступная деятельность» пенсионера была пресечена сотрудниками следственно-оперативной группы ОМВД России «Орловский». В тот день сотрудники полиции изъяли незаконно хранившиеся у подсудимого винтовку и 109 патроны.

В судебном заседании мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, в содеянном раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной, данную еще до возбуждения уголовного дела, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В частности, пенсионе «добровольно предоставил правоохранительным органам информацию, ранее им не известную, об обстоятельствах происхождения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и их последующего незаконного хранения».

С учетом степени общественной опасности и характера совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд пришел к выводу о его виновности в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Пенсионеру назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА «Орелград»