Две многодетные матери получили сроки за алименты

Их апелляционные жалобы облсуд оставил без удовлетворения.

В Орловской области сразу две многодетные матери угодили за решетку за злостное уклонение от уплаты алиментов. В обоих случаях женщины подавали апелляционные жалобы в областной суд с просьбой изменить приговор, но получили отказ. Решения судов первой инстанции судебной коллегией по уголовным делам были признаны законными и справедливыми, оставлены без изменений.

Так, в первом случае по части 1 статьи 157 УК РФ была осуждена жительница Болховского района. Суд приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Причем для нее это уже не первый подобный приговор. В 2019 году Болховский районный суд по такой же статье уже отправлял ее в колонию на 2 года. Летом 2021 года женщина вышла на свободу, однако на путь исправления явно не встала. Задержана она была в ноябре 2023 года, тогда же ей предъявили обвинение. Согласно ему, женщина с 9 декабря 2022 года по апрель 2023 года без уважительных причин не уплачивала алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. Реальный срок она получила потому, что преступление ею совершалось неоднократно.

Во втором случае в аналогичную ситуацию угодила жительница Ливенского районного суда. Ранее она была лишена родительских прав в отношении четырех несовершеннолетних детей. Она тоже имеет судимости, но не за неуплату алиментов, а за несколько краж. Последний раз, кстати, за кражу она была осуждена в ноябре 2023 года и получила 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Затем она была осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание четырех детей, за что получила еще 6 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Ливенского районного суда ей окончательно было назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденная также подавала апелляционную жалобу, назвав в ней назначенное ей наказание чрезмерно суровым. Она просила снизить срок наказания, но облсуд учел рецидив преступлений и оставил апелляционную жалобу осужденной без удовлетворения.

ИА «Орелград»