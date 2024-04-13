Жители Орла выступили против уничтожения Зеленстроя

Высотки вместо теплиц – большая ошибка, считают они.

Инициативная группа собралась 13 апреля у дверей муниципального предприятия, чтобы записать видеообращение. Оно адресовано мэру Орла Юрию Парахину, губернатору Орловской области Андрею Клычкову и всем, кто может помочь.

Зеленстрой – одно из ключевых предприятий города. Благодаря ему, Орел зеленеет и наполняется цветами. Когда-то люди встраивались в очередь, чтобы приобрести здесь букеты. Созидающее предприятие дарило только радость, отмечают старейшие работники. А потом была спилена уникальная липовая аллея, которую не тронули даже немцы во время оккупации. От воспоминаний от звука разбиваемых теплиц до сих пор сжимается сердце, призналась одна из женщин. На части территории предприятия вырос один многоквартирный дом, (который с трудом довело до сдачи АИЖК Орловской области). Он приносит коренным жителям «Пушкаревки» много проблем – от мусора до чрезвычайной нагрузки на транспортную сеть.

Недавно воронежская ГК «Развитие» выкупила на торгах остовы недостроенных многоэтажек на Панчука. Уже анонсированы продажи квартир. Орловцы узнали о планах властей Орла отдать под застройку всю территорию Зеленстроя и выступают категорически против.

«Это водоохранная зона. Это историческая зона. Наши руководители должны обратить внимание на то, что ее нужно беречь, а не безрассудно раздавать чиновникам, которые собираются дорого построить и дорого продать», – сказала одна из выступавших женщин.

«Строительство многоквартирных домов будет способствовать загрязнению, истощению реки. И это не будет способствовать сохранению условий среды обитания для животного и растительного мира. Друзья, уничтожение Зеленстроя – это уничтожение нашей малой Родины», – сказала Елена Княгина.

Зеленстрою уже почти 100 лет. Он долго радовал жителей весенним обновлением города, прекрасными цветами и арт-объектами. Он участвовал в конкурсах и был привлекательным поставщиком даже для соседних регионов. Приглянулся орловским чиновникам, только с другой стороны.

«Быстрая прибыль. Вот какую выгоду увидело здесь руководство нашего города. Закатать в асфальт многочисленные теплицы с прекрасными цветами в самом старейшем центре частного сектора. Так орловские чиновники решают проблемы с неприбыльными предприятиями, вместо того, чтобы развивать».

Орловцы требуют отказаться от планов по застройке «Пушкаревки». По их словам, представители некого застройщика уже предлагают выкупить частные домовладения. Один из многоквартирных домов признан аварийным и подлежащим сносу. Снос грозит и теплицам. В итоге многоэтажки займут весь участок на изгибе Орлика, опасаются орловцы.

Отметим, на Генплане Орла теплицы все еще стоят. Относятся к зоне сельскохозяйственного использования. Их окружает жилая застройка без деления по этажности. Зеленстрой уже ликвидирован путем присоединения к Спецавтобазе в качестве особого подразделения.

ИА “Орелград”