За орловскими детьми-сиротами закрепляли непригодное жилье

Такие факты были вскрыты в нескольких районах Орловской области.

Работники орловских органов прокуратуры на постоянной основе проверяют обоснованность постановлений глав муниципальных образований об отказе во включении в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Об этом со ссылкой на данные надзорного ведомства в своем отчете сообщил детским омбудсмен Константин Домогатский. Так, по итогам надзорных мероприятий прокурорами Железнодорожного района города Орла и Покровского района, а также Ливенским межрайонным прокурором были установлены факты незаконного закрепления за детьми-сиротами помещений, в том числе в связи с непригодностью таковых для проживания.

Нарушения требований законодательства при обосновании начальной максимальной цены контракта были выявлены прокурором Орловского района. Запросы коммерческих предложений на продажу жилья для обеспечения им детей-сирот не содержали требований к техническим и функциональным характеристикам, установленным в проекте контракта, а также требований к коммерческим и финансовым условиям. В связи с этим прокуратурой в 2023 году главе Орловского муниципального округа было внесено представление. Оно было рассмотрено, после чего были приняты меры к недопущению аналогичных нарушений впредь.

«Всего в указанной сфере прокурорами в 2023 году выявлено 183 нарушения закона, принесен один протест, в суды направлено 22 исковых заявления, внесено 55 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено девять лиц, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено два лица, объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушений закона», – перечислил правозащитник.

По информации прокуратуры Орловской области, в 2023 году для детей-сирот было приобретено и предоставлено 213 жилых помещений, или 126 процентов от запланированного числа (171), выдано 36 жилищных сертификатов. В связи с принятыми мерами прокуратуры был увеличен общий объем средств, предусмотренных в бюджете Орловской области на обеспечение жильем детей-сирот на 2024 год, который составил почти 558 миллионов рублей, в том числе 79,5 миллиона рублей на финансирование жилищных сертификатов.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в 2024 году на обеспечение жильем детей-сирот из бюджета Орловской области выделят 557,6 миллиона рублей, что в 2,2 раза больше, чем было в 2018 году. На текущий момент муниципальными образованиями уже приобретено 72 жилых помещения на сумму 200,7 миллиона рублей. В список получателей жилищного сертификата в текущем году включено 30 детей-сирот. ««Ежегодно предоставляемые финансовые средства на указанные цели муниципальными образованиями Орловской области осваиваются в полном объеме», – заверили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»