Прохожие поймали орловчанку возле тайника с наркотиками

Девушка стала фигурантом уголовного дела и уже предстала перед судом.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Как сообщили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказалась жительница Ливенского района. Обвинение ей предъявили по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Преступление она совершила в октябре 2023 года, причем задержала ее не полиция, а «посторонние лица».

Как следует из материалов дела, в тот день подсудимая решила приобрести наркотические средства через Интернет. В Сети она подыскала неустановленного следствием продавца, заказала у него наркотики и оплатила их переводом со своей банковской карты. Затем продавец отправил ей на телефон фотографию с геолокационными координатами тайника, в котором находилась так называемая закладка с наркотическим средством – производным N-метилэфедрона.

Тайник был оборудован возле одного из домов в городе Новосиле. Девушка прибыла по адресу и начала искать тайник. Как говорят в суде, она не смогла довести свои преступные действия до конца, поскольку была застигнута на месте преступления посторонними лицами. Впоследствии место происшествия осмотрел уже сотрудник полиции, который нашел тайник и изъял закладку с наркотиками.

«В судебном заседании подсудимая свою вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, – сообщили в пресс-службе суда. – При назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного гражданкой преступления, данные о ее личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. По результатам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимой наказание в виде исправительных работ на срок 7 месяцев с удержанием 5 процентов из заработной платы осужденной в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил».

ИА «Орелград»