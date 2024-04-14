Чиновников обязали узаконить кладбища под Орлом

С таким требованием в суд обратилась прокуратура.

Вступило в силу решение по административному делу, которое вынес Болховский районный суд. Ранее он рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление местного прокурора к администрации Болховского района о признании ее бездействия незаконным и возложении на нее определенной обязанности. Из иска следовало, что бездействие чиновников противоречит нормам законов «О погребении и похоронном деле» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Выразилось же оно, по мнению надзорного органа, в непринятии достаточных мер по межеванию земельного участка, занятого общественным кладбищем в непосредственной близости от деревни Шемякино. Незаконным прокуратура сочла и бездействие «по осуществлению постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок, занятый общественным кладбищем».

В иске прокурор просил возложить на администрацию Болховского района обязанности провести межевание, поставить кладбище на учет и оформить право собственности. Истец также указал, что земельные участки под кладбищами подлежат постановке на кадастровый учет. Отсутствие регистрации права может привести к обезличиванию территорий кладбищ, что не соответствует принципам обеспечения сохранности муниципального имущества. Земельные участки, занимаемые общественными кладбищами, в силу прямого указания закона являются муниципальной собственностью.

Прокурор заявил, что указанное бездействие приводит к нарушению санитарных правил и прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду при осуществлении захоронения умерших. Кроме того, оно препятствует проведению санитарного и экологического контроля над местами погребения. В ходе судебного разбирательства оказалось, что такие же «бесхозные» кладбища находятся возле сел Середичи и Старый Синец, а также деревни Знаменское. Их прокуратура также включила в свой иск – протокольным определением Болховского райсуда указанные дела были объединены в одно производство.

В судебном заседании было установлено, что всего на территории Болховского района и города Болхова находятся 44 кладбища. Однако часть из них на кадастровом учете не состоит, земельные участки под ними не зарегистрированы. Указанные обстоятельства в суде нашли свое подтверждение. Иск был удовлетворен – чиновникам дали срок до конца 2024 года, чтобы провести межевание кладбищ, поставить их на учет и зарегистрировать на них право муниципальной собственности.

ИА «Орелград»