Орловские конвоиры показали и проверили спецтехнику

Специальные автомобили УФСИН прошли проверку и готовность к службе.

Специальные автомобили отдела по конвоированию прошли проверку и готовность к выполнению задач по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области. В ведомстве был организован смотр-конкурс, в котором приняла участие спецтехника. Оценивала ее комиссия, которую возглавлял заместитель начальника отдела организации службы охраны УФСИН Андрей Сальников. Она проверила техническое состояние спецавтомобилей, наличие служебной документации, средств пожаротушения, медицинских аптечек, работоспособность средств связи, в том числе системы ГЛОНАСС.

«Оборудование спецавтомобилей должно не только создавать условия, исключающие нарушение установленного режима содержания, в том числе совершение побега из транспортного средства, но и обеспечивать соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при их перевозке, – добавили в пресс-службе УФСИН. – Поэтому автомобили, используемые отделом по конвоированию, имеют современные системы жизнеобеспечения и оборудованы всем необходимым для транспортировки спецконтингента».

Одним осмотром конкурс не ограничился. По его завершении для водителей из отдела по конвоированию был проведен конкурс профессионального мастерства. Он состоял из двух этапов. На первом водители прошли тестирование на знание Правил дорожного движения. Второй этап был практическим – на нем участники продемонстрировали комиссии навыки вождения спецавтомобиля на время в таких упражнениях, как «Змейка», «Заезд в гараж», «Разворот в ограниченном пространстве», «Остановка у стоп-линии». Победителем конкурса стал водитель-сотрудник 1-го класса Геннадий Мосин.

А чуть ранее конкурс мастерства был проведен в ФКП образовательном учреждении №69 для осужденных из исправительной колонии № 5 общего режима в Нарышкино. Его участниками стали осужденные, получающие профессию «Оператор швейного оборудования». Провел конкурс мастер производственного обучения Александр Игнатовский. Он также состоял из двух этапов: теоретического и практического. В состав жюри были включены педработники образовательного учреждения.

«Перед практической частью осужденные прошли тестирование по ранее изученным материалам, после чего уже на практике смогли продемонстрировать навыки, полученные в ходе обучения, – сообщили в УФСИН. – Основной целью конкурса стала проверка у осужденных навыков по подготовке швейной машины к работе: заправка ниток, подбор игл, лапок, пуск и регулировка. Также оценивалось качество выполненных ими строчек, соединительных швов, краевых швов с закрытым и открытым срезом и отделочных швов. В ходе испытания все участники справились с заданиями, продемонстрировав хорошую подготовку в практических и теоретических знаниях по данной тематике, и были награждены грамотами».

ИА «Орелград»