Орловец получил срок за затвор пистолета

Областной суд дал осужденному шанс на исправление.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел в первой инстанции Железнодорожный районный суд города Орла, а в апелляционной – судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда. Уроженец Орла, работник железной дороги, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что мужчина, находясь на территории Орловского муниципального округа, нашел изготовленный промышленным способом затвор.

Экспертиза позднее определила, что затвор является основной частью боевого нарезного огнестрельного оружия, а именно 9-мм пистолета-пулемета МР-40 образца 1940 года. Находку мужчина привез к себе домой, где некоторое время незаконно хранил в кладовке. Позже он решил продать затвор и нашел покупателя, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Сделка была совершена на территории одного из гаражных кооперативов города Орла. Осужденный продал затвор за 140 тысяч рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке проведения судебного заседания, поскольку обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим соглашением мужчина обязался дать признательные показания с подробным указанием мотивов, средств, способов и иных существенно значимых обстоятельств совершения преступлений и сообщить следствию о лицах, причастных к незаконному обороту оружия.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил соблюдение подсудимым условий досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение им всех обязательств. Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В апелляции приговор был немного изменен в описательной части. Кроме того, коллегия решила смягчить назначенное наказание до 2 лет и 11 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. На осужденного возложена обязанность не менять постоянное место жительства и место работы без уведомления специализированного надзорного органа.

ИА «Орелград»