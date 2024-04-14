Регистр муниципальных актов оптимизировали в Орловской области

Основной проблемой ведения регистра была волокита.

В Орловской области успешно оптимизировали процесс предоставления муниципальных нормативных правовых актов для включения в соответствующий региональный регистр, за ведение которого отвечает администрация губернатора. Проект стартовал еще в 2021 году и предусматривал переход к электронной форме предоставления органами местного самоуправления нормативных правовых актов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее Орловский облсовет народных депутатов провел мониторинг правоприменения Закона от 8 декабря 2008 года № 847-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области». В результате был выявлен ряд скрытых проблем, в том числе связанных с бюрократией и волокитой. Следует отметить, что в отношении указанного закона мер прокурорского реагирования за период с декабря 2008 года по март 2023 года не принималось. Обращений от органов местного самоуправления и граждан по вопросу его правоприменения в Орловский облсовет народных депутатов не поступало.

Между тем, в рамках мониторинга было установлено, что в период с 2009 по 2022 годы в регистр было внесено 92 235 муниципальных нормативных актов, проведены 82 002 юридические экспертизы данных актов. Только за 2022 год было внесено 8786 муниципальных нормативных правовых актов, из них по 7650 актам была проведена юридическая экспертиза. В органы местного самоуправления было направлено 234 экспертных заключения о несоответствии муниципальных нормативных правовых актов действующему законодательству. Из них только 166 были приведены органами местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством.

Кроме того, до недавнего времени большой проблемой было непредставление и несвоевременное представление в регистр нормативных правовых актов чиновниками с мест. Для ее решения был разработан проект оптимизации. В его рамках в региональное законодательство внесли поправки, предусматривавшие переход на представление муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр в форме электронного документа. Реализация проекта и принятие нового закона позволили сэкономить средства местных и областного бюджета, а также упростили процесс представления документов.

ИА «Орелград»