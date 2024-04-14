В Ливнах снесут многоквартирный дом

Снос здания обойдется бюджету города почти в миллион рублей.

Администрация города Ливны выступила организатором тендера на выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Крестьянской, 152. В роли заказчика, от лица которого будет заключен контракт, выступает управление муниципального имущества. Проектная документация по демонтажу объекта капитального строительства прилагается к извещению об осуществлении закупки. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 893 918,06 рубля, средства поступят из бюджета города.

По условиям закупки, снести многоквартирный дом необходимо «методом обрушения без сохранения материалов». Общая площадь двухэтажного здания составляет 170,1 квадратных метров. Работы должны производиться только в отведенной зоне. Они должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов – для сокращения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха. Заявленная интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с заказчиком.

«В результате проведения работ должен быть создан спланированный земельный участок без ям и выступающих закладных элементов строительных конструкций; площадка должна быть очищена от мусора, – следует из конкурсной документации. – Подрядчик на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, находящегося на территории объекта».

Также подрядчик отвечает за организацию работ, соблюдение правил производства работ, правил техники безопасности, правил охраны труда. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счет подрядчика. Снести здание подрядчик обязан в течение 40 календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее местные власти отчитались о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». На нее было направлено 17,248 миллиона рублей. В результате 13 граждан были переселены из аварийных домов, а расселенная площадь жилищного фонда составила 203,7 квадратных метра.

ИА «Орелград»