После проверки в ливенском детсаду наказали трех человек

Материалы проверки также были направлены в антимонопольную службу.

Контрольно-счетная палата города Ливны отчиталась о результатах проверки расходования бюджетных и внебюджетных средств детским садом №17. Внимание аудиторов привлекли расходы на оплату труда и питание. Проверяемый период охватил весь 2022 год и частично 2023 год, объем проверенных средств составил 58,309 миллиона рублей. Подчеркнем, что нарушения были выявлены на сумму всего лишь 34,2 тысячи рублей, в том числе, из которых 33 тысячи пришлись на нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по двум муниципальным контрактам.

Однако в отчете КСП говорится и о нарушениях, которые не имеют стоимостного выражения. В частности, были установлены несоответствия положений внутренних нормативных актов учреждения действующему законодательству, нарушение при расчете месячной тарифной ставки педагогического работника. По результатам данного контрольного мероприятия три человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявили замечания.

«По фактам нарушения законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, материалы контрольного мероприятия были переданы в Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Орловской области, – сообщает КСП. – По информации Орловского УФАС, было возбуждено дело об административном правонарушении».

ИА «Орелград»