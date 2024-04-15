Зарплаты на орловской «Скорой» начинаются от 30 тысяч рублей

«Орёлграду» удалось узнать конкретные цифры.

Наш портал направил соответствующий запрос в региональную администрацию. О зарплатах сотрудников службы «Скорой помощи» рассказал исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Владимир Николаев.

Чиновник поделился цифрами за первый квартал текущего года. Итак, в малых населённых пунктах Орловской области водители «Скорых» получают по 29,9 тысячи (в среднем за один месяц), фельдшеры – по 39,2 тысячи. Отметим, что это выше показателей за минувший год (25,5 и 38,6 тысячи соответственно).

На областной «Станции скорой медицинской помощи» дела обстоят немного получше. Здесь водителям платят по 41,1 тысячи, фельдшерам – по 46,8 тысячи. По сравнению с 2023-м показатели также выросли (было по 35,1 и 45,5 тысячи соответственно).

Также в депздраве отметили, что ещё с 1 октября минувшего года на областной «Скорой» введена дополнительная стимулирующая выплата за интенсивность труда – именно для водителей. Кроме того, на уровень оплаты влияют другие факторы – выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также выполнение плана.

Напомним, в последнее время тема зарплат водителей «Скорых» часто всплывала в медиапространстве Орловщины. Так, группа таких орловцев записала видеообращение к Путину, после чего губернатор заявил, что размеры зарплат пересчитают в сторону увеличения, причём с начала текущего года. Речь идёт о «добавке» в несколько тысяч рублей.

ИА «Орелград»