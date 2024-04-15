На Орловщине назначены даты последних звонков

15.4.2024 | 11:00 Новости, Образование

О них сообщила глава департамента образования.

Фото: Администрация Орла

Как рассказала в соцсетях Ирина Патронова, церемонии пройдут 24 и 25 мая. Об этом глава департамента сообщила, отвечая на вопрос пользователя, заданный после очередного прямого эфира орловского губернатора.

Однако Патронова уточнила, что эти даты являются ориентировочными. Окончательные решения по «последним звонкам» будут приниматься в каждой школе отдельно и самостоятельно.

Даты проведения выпускных вечеров пока не назначены. В минувшем году последние звонки состоялись 23 мая, а выпускные – 23 и 24 июня.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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