На Орловщине назначены даты последних звонков

О них сообщила глава департамента образования.

Как рассказала в соцсетях Ирина Патронова, церемонии пройдут 24 и 25 мая. Об этом глава департамента сообщила, отвечая на вопрос пользователя, заданный после очередного прямого эфира орловского губернатора.

Однако Патронова уточнила, что эти даты являются ориентировочными. Окончательные решения по «последним звонкам» будут приниматься в каждой школе отдельно и самостоятельно.

Даты проведения выпускных вечеров пока не назначены. В минувшем году последние звонки состоялись 23 мая, а выпускные – 23 и 24 июня.

ИА «Орелград»