Областные власти запретили изменять облик кинотеатра «Родина»

Утверждено охранное обязательство на памятник советской эпохи.

В Орле утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «Здание кинотеатра «Родина», 1937-1938 гг. Соответствующий приказ издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Напомним, этот памятник находится на улице Московской, в недалеком прошлом он принадлежал государству, но затем перешел в частную собственность. Копии приказа и охранного обязательства будут направлены не только нынешнему собственнику объекта культурного наследия, но и в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранное обязательство запрещает проводить на территории памятника капитальное строительство и увеличение существующих объемно-пространственных характеристик. При этом разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника. Собственник обязан осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Ему запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Запрещено также проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. Нельзя использовать объект под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты производства, имеющие динамическое оборудование, под объекты лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Владелец обязан незамедлительно извещать управление по госохране памятников обо всех известных ему повреждениях, авариях и иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия. Он не должен допускать ухудшения состояния территории памятника. Кроме того, управление по государственной охране объектов культурного наследия своим письмом от 19 марта 2024 года потребовало обеспечить доступ гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства доступ во внутренние помещения объекта культурного наследия.

ИА «Орелград»