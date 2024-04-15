Клычков стал главным по безопасности дорожного движения

Губернатор создал и возглавил новую областную комиссию.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился о создании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Он сам же ее и возглавил. Его заместителями в этом органе стали врио начальника регионального Управления ГИБДД Александр Бахарев, первый замгубернатора Владимир Ивановский и руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин. Кстати, в состав комиссии включены главы Орла, Ливен, Мценска и Орловского муниципального округа.

Согласно утвержденному губернатором положению комиссия является координационным органом по рассмотрению вопросов и подготовке предложений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Она действует на принципах законности, добровольности и самостоятельности в принятии решений в пределах своей компетенции. Основными задачами являются: определение приоритетных направлений деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Орловской области; комплексное, всестороннее изучение причин аварийности.

Комиссия наделена правом по подготовке предложений и рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного движения, проведению анализа дорожно-транспортных происшествий, определения состояния работы по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте как в целом по Орловской области, так и по муниципальным образованиям в отдельности. Одной из ее функций является оказание содействия средствам массовой информации в освещении проблем безопасности дорожного движения. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

По данным регионального УМВД, в 2023 году в Орловской области было выявлено пять аварийно-опасных участков автодорог и 31 потенциально опасный участок. Данная информация с предложениями о принятии необходимых мер реагирования была направлена в адрес органов государственной власти, владельцев автодорог и руководителей предприятий дорожного комплекса. Также было проведено 29 заседаний проектного офиса в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». По их итогам в органы государственной власти был направлен ряд предложений по увеличению объемов инженерных мероприятий по безопасности дорожного движения.

Вместе с тем, не удалось добиться решения вопросов о включении в региональный проект «Безопасность дорожного движения» целевых мероприятий, направленных на конкретные виды ДТП и участников дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения, непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах и т.д.). Добавим, что в 2023 году недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению 213 ДТП, в результате которых 14 человек погибли и 283 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»