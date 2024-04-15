Стало известно, как беженцу из Чечни восстанавливали паспорт

Подробностями решения непростого вопроса поделилась омбудсмен Наталия Балашова.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова раскрыла некоторые подробности истории с восстановлением гражданства России Сергея П., документы которого были утрачены во время войны в Чеченской Республике. Как уже рассказывал «Орелград», дело ранее рассмотрел Кромской районный суд. Он установил факт проживания мужчины в России по состоянию на 6 февраля 1992 года.

«В начале Чеченского вооруженного конфликта несовершеннолетний Сергей П., после скитаний по регионам России, оказался в Орловской области без документов, – сообщается на сайте омбудсмена. – В течение нескольких десятилетий Сергей жил за счет случайных заработков и безуспешно пытался восстановить документы. За помощью он обратился к уполномоченному по правам человека в Орловской области».

Решение непростого вопроса заняло целый год, в течение которого помощь оказывали омбудсмены Чеченской Республики, Кемеровской области и Краснодарского края. Также были подключены сотрудники Центрального архива Министерства обороны РФ, отделений Соцфонда России по Орловской области и Чеченской Республике, Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Словом, все это время Наталия Балашова собирала информацию, которая в итоге и была представлена в Кромской районный суд.

«Согласно Федеральному закону от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве РФ» лица, являвшиеся гражданами СССР, постоянно проживавшими на территории РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года, признаются гражданами России, – пояснили в аппарате омбудсмена. – Право на гражданство РФ Сергея П. было восстановлено в судебном порядке. В ходе рассмотрения заявления удалось восстановить родственные связи Сергея П., которые были утрачены в результате Чеченского вооруженного конфликта. Мама заявителя, проживающая в Чечне, и родной брат из Кемеровской области, считали его погибшим. В настоящее время Сергей П. получил паспорт гражданина Российской Федерации».

ИА «Орелград»