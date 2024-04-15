Музей Булгакова могут перенести из Киева в Орёл

15.4.2024 | 13:41 Культура, Новости

Такое предложение озвучил губернатор Клычков.

Музей Булгакова в Киеве. Фото: wikipedia.org / Thez

Глава исполнительной власти региона поднял тему на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области.

В последнее время на Украине усилились нападки на Михаила Булгакова. Некоторые местные официальные лица выражали недовольство политической и общественной позицией классика, отражённой в его произведениях. В частности, закрыть музей Булгакова в Киеве потребовал Союз писателей Украины.

В свою очередь, Клычков дал подчинённым задание – проработать вопрос о воссоздании учреждения на Орловщине. Такое поручение дали областному департаменту культуры.

«Выходите на руководителей киевского музея Булгакова. Родители же его из Орла», – заявил губернатор.

Отметим, что родители классика, действительно, родились хоть и не в Орле, но, формально, в Орловской губернии. Однако сейчас территории, где они появились на свет, относятся уже к Брянской области. Мать писателя, Варвара Михайловна, происходит из Карачева, отец, Афанасий Иванович – из села Байтичи (Жирятинский район Брянщины).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования