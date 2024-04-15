Музей Булгакова могут перенести из Киева в Орёл

Такое предложение озвучил губернатор Клычков.

Глава исполнительной власти региона поднял тему на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области.

В последнее время на Украине усилились нападки на Михаила Булгакова. Некоторые местные официальные лица выражали недовольство политической и общественной позицией классика, отражённой в его произведениях. В частности, закрыть музей Булгакова в Киеве потребовал Союз писателей Украины.

В свою очередь, Клычков дал подчинённым задание – проработать вопрос о воссоздании учреждения на Орловщине. Такое поручение дали областному департаменту культуры.

«Выходите на руководителей киевского музея Булгакова. Родители же его из Орла», – заявил губернатор.

Отметим, что родители классика, действительно, родились хоть и не в Орле, но, формально, в Орловской губернии. Однако сейчас территории, где они появились на свет, относятся уже к Брянской области. Мать писателя, Варвара Михайловна, происходит из Карачева, отец, Афанасий Иванович – из села Байтичи (Жирятинский район Брянщины).

ИА «Орелград»