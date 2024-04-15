В Орле заработала первая быстрая станция для зарядки электромобилей

Она находится на улице Русанова у дома №21-А.

Это парковка, расположенная у ресторана «Цоколь».

Станцию смонтировали и запустили этой ночью. Об этом сообщается в соцсетях компании Green Drive.

«60 киловатт, востребованные GBT и CCS коннекторы с параллельным зарядом», – поделились представители компании.

Напомним, в конце минувшего года Орловская область оказалась в числе 67 регионов России, где планируется построить инфраструктуру для зарядки электромобилей. К 2030 году в стране планируется создать 72 тысячи зарядных станций.

ИА «Орелград»