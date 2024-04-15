На пути урагана встанут около 100 бригад «Орёлэнерго»

15.4.2024 | 13:52 Важное, Новости, Происшествия

Об этом сообщили в областной администрации.

Фото: ИА «Орелград»

Энергетики готовятся к возможным негативным погодным явлениям, которые ожидаются вечером. Об этом рассказали в орловском департаменте ЖКХ.

В «Орёлэнерго» создан оперативный штаб. Главная задача – ликвидировать возможные порывы линий электропередач.

Отражать угрозу будут 97 бригад, в которые входят 264 специалиста. В их распоряжении находится 131 единица техники. Также в компании заготовлены резервные источники энергии.

Орловский гидрометцентр обещает жителям региона южный ветер скоростью до 13 метров в секунду. Обильных осадков не ожидается. Ночная температура воздуха составит от плюс шести до плюс одного, дневная – от плюс тринадцати до плюс восемнадцати.

ИА «Орелград»


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