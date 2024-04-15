Первый домашний матч ФК Орёл посетили 7 тысяч человек

Однако это не помогло орлам победить.

Игра состоялась на стадионе имени Ленина накануне. «Орёл» принимал подмосковные «Химки-М». Этот матч стал первой домашней игрой нашей команды в новом сезоне, который «орлы», впервые после долгого перерыва, проводят в профессиональной лиге.

Поединок завершился со счётом 1:2. «Орёл» забил в первом тайме – ворота наших соперников распечатал Максим Тарасов. Однако во второй половине встречи «Химки» отыгрались, а затем повели в счёте.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, на игре присутствовали около 7 тысяч человек. «Это показатель огромной народной поддержки наших футболистов, которые сегодня смогли подарить всем болельщикам настоящий праздник спорта и соревнований», – заявил он.

Напомним, самый первый матч нового сезона «орлы» провели во Владивостоке, где также проиграли местному «Динамо». Теперь 21 апреля «Орёл» сыграет с «Композитом» из подмосковного Павловского Посада.

ИА «Орелград»