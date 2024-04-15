На Орловщине вырос потребительский спрос

15.4.2024 | 18:03 Новости, Экономика

Показатель повысился на 2,6%.

Фото: ИА «Орелград»

Таковы данные за 2023-й год (с учётом инфляции). Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса опубликовало РИА «Новости».

Орловская область заняла в нём всего лишь 61-е место. В целом по стране показатель вырос на 6,2%. В лидерах оказались Ингушетия, Тюменская область и Адыгея, в конце списка – Белгородская и Брянская области, а также Ненецкий АО. Однако практически везде спрос вырос – хотя бы на десятые доли процента.

Также известно, что среднестатистический житель Орловской области тратил на потребительские нужды 29,3 тысячи рублей за один месяц. Для сравнения, в Москве этот параметр равен 66,3 тысячи, в Сахалинской области – 51,3 тысячи, в Петербурге – 50,2 тысячи.

ИА «Орелград»


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