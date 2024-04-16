В Орловской области умерло втрое больше граждан, чем родилось

Оглашены тревожные данные о демографической ситуации в регионе.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента). За 2023 год численность населения региона сократилась на 7,8 тысячи человек, или на 1,1 процента. Судя по статистике, 2024 год тоже пока не принес позитивных изменений в этой сфере.

«Демографическая ситуация в Орловской области в январе 2024 года характеризовалась естественной убылью населения, – сообщает Орелстат. – Определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся, составившее в январе 2024 года 3,1 раза. В областном центре в январе 2024 года родилось 137 человек и умерло 464 человека. Число умерших превысило число родившихся в 3,4 раза».

Численность взрослого населения Орловской области составляет 572 303 человека, дети в возрасте от 0 до 17 лет – 127 673 человека. Население трудоспособного возраста – 405 731 человек, в том числе 197 572 женщины и 208 159 мужчин. Доля орловцев моложе трудоспособного возраста (до 17 лет) оценивается статистиками в 18,2 процента, трудоспособного населения – в 57,9 процента, населения старше трудоспособного возраста – в 23,9 процента.

Деление населения Орловской области по половозрастному составу остается неизменным на протяжении последних лет. Так, в общей численности удельный вес мужчин составляет 44 процента, женщин – 56 процентов. Средний темп снижения численности населения Орловской области оценивается примерно в 1,1 процента в год, численность селян снижается на 0,9 процента в год. В целом демографическая ситуация в регионе характеризуется продолжающимся с 1995 года процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся.

К слову, ожидаемая продолжительность жизни на территории Орловской области в 2023 году составила 71,13 года, что ниже, чем в целом по Российской Федерации (73,1 года). Численность населения в возрасте 49 лет и старше превышает численность возрастной группы до 17 лет в 2,2 раза, что свидетельствует о регрессивном типе возрастной структуры населения и продолжающемся процессе депопуляции. Оценка степени старения населения Орловской области свидетельствует об очень высоком уровне демографической старости населения.

ИА «Орелград»