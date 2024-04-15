«Развитие» рассказало о строительстве на Панчука

15.4.2024 | 16:40 Новости, Общество, Строительство

Застройщик уверяет, что не планирует дома на территории орловского Зеленстроя.

Фото: ИА “Орелград”

В строительной компании дали официальный комментарий по поводу видеообращения жителей Орла. Инициативная группа выступает против возможной застройки «Пушкаревки» многоквартирными домами, в том числе с ликвидацией базы муниципального предприятия.

Как пояснили в «Развитии», компания занимается лишь строительством жилого комплекса на Панчука. Проект реализует Воронежский девелопер компании. ЖК Nova будет состоять из трёх многоквартирных домов, связанных единым двором.

«ГК «Развитие» не имеет планов по строительству других объектов на территории «Зеленстроя», – подчеркнули в компании.

По утверждению застройщика, проект реализуется по графику.

Фото: ИА “Орелград”
Фото: ИА “Орелград”

ИА «Орелград»


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