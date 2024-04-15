Вдовин оценил готовность Дворянки в 90%

15.4.2024 | 15:08 Новости, Строительство

Сквер планируют благоустроить к 9 мая.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом первый заместитель председателя облсовета рассказал в интервью порталу «Орловские новости».

По словам Михаила Вдовина, на объекте выполнено 90% работ. На то, чтобы завершить остальное, потребуется месяц. По крайней мере, так считает подрядчик.

«У меня небольшие сомнения есть», – признался депутат.

Также народный избранник рассказал, что на объекте возникла проблема с одной из лестниц. Как считает Вдовин, её окончание было смонтировано с нарушениями. Сейчас депутат «пробивает» переделку данной лестницы – он хочет, чтобы её часть полностью демонтировали, а потом обустроили бетонное основание.

Напомним, сквер должны были сдать ещё 1 сентября минувшего года.

ИА «Орелград»


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