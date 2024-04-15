Профсоюзы рассказали о смертельных ЧП на работе

Информация была озвучена на заседании областной трехсторонней комиссии.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО), одним из основных вопросов первого в этом году заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стала социально-трудовая адаптация. С информацией выступил заместитель председателя федерации Юрий Власов. Из доклада следует, что в 2023 году в Орловской области произошло 25 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Два из них были групповыми, пять – со смертельным исходом, 18 – с тяжелым исходом. Большинство несчастных случаев произошли по причине неудовлетворительной организации производства работ.

«За 2023 год проведено 294 проверки соблюдения законодательства о труде в организациях области, в ходе которых выявлено 311 нарушений, по результатам реагирования работодателями 301 устранено, – сообщили в ФПОО. – Оказана правовая помощь 1123 членам профсоюзов. С участием правовых инспекторов труда профсоюзов в судах было рассмотрено 21 обращение. Судебные разбирательства касались установления досрочной пенсии, трудового стажа, производственного травматизма, работы во вредных условиях труда, сокращения на работе, незаконного увольнения и т.д. Все они завершились в пользу работников. Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы Федерации профсоюзов области в 2023 году составила 5,2 миллиона рублей».

Напомним, ранее правительство Орловской области актуализировало программу, направленную на решение такой задачи, как «Реализация превентивных мер по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». Решать ее планируется посредством проведения областного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в Орловской области, который охватит 50-60 организаций. Также программой предусмотрено финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами.

Кроме того, областные власти держат курс на улучшение системы обучения и проверки знаний требований охраны труда работников. Основное внимание планируется обратить на совершенствование проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций Орловской области, в том числе с применением современных технологий обучения.

ИА «Орелград»