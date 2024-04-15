Орловская область может стать винодельческим регионом

Такие планы вынашивают в экспертном сообществе.

Любопытный материал на эту тему опубликовал «Московский комсомолец».

Как пишет издание, представители Ассоциации виноградарей и виноделов России предложили ввести пошлину в 200% на вино, которое ввозят в Россию из стран, входящих в блок НАТО. В то же время в нашей стране производят лишь около 500 миллионов литров вина в год – а выпивают около 900. Покрыть дефицит предполагается за счёт более активного вовлечения в отрасль новых регионов, в том числе, нашей области.

Как рассказал на тематической дискуссии независимый винный эксперт Денис Руденко, лучше всего в таком климате получаются белые яркие фруктовые и кислотные вина, а также игристые.

«Недавно в Орле проходил конкурс северного виноделия, на который было выставлено 80 образцов. Из 15 тихих сухих только четыре не превысили границу в 80 баллов (по стобалльной шкале оценки сомелье). Между тем стандартные вина для супермаркета – те, которые набирают 84-85 баллов», – поделился эксперт.

ИА «Орелград»