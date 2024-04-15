Видный бывший орловский зек объявлен банкротом

Ранее Руслана Токарева признали виновным в крупном мошенничестве.

Мужчина являлся одним из основных владельцев банка «Волга-Кредит», из которого оказались похищены 1,7 миллиарда рублей, пишет «Обозрение». Сам банк находился в Самаре, но Токарев проживал в Москве.

В 2014-м году финансовая структура потерпела крах. Пострадали около трёх тысяч вкладчиков – деньги снимали со счетов от их имени, но без их ведома. Было возбуждено уголовное дело в связи с фактами мошенничества. Долгое время Токарев находился в розыске, но впоследствии был задержан в российской столице.

В 2021-м году мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы, а также взысканию финансового ущерба. «Уже в начале 2022 года финансист стал добиваться условно-досрочного освобождения в Орловской области», – отмечает издание.

В минувшем году суд заменил ему остаток срока на исправительные работы. Теперь Токарев признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы. Также арбитраж запустил процедуру реализации имущества экс-банкира.

ИА «Орелград»