Орловского оружейника-любителя осудили на 3,3 года

Орловец самовольно занимался изготовлением оружия.

Дело рассматривал Болховский районный суд. Местному жителю вменялись статьи 222 и 223 УК РФ – незаконное изготовление, а также приобретение, хранение и сбыт частей оружия и боеприпасов.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, орловец занимался всем этим в период с октября 2016-го по июль 2022-го. Мужчина, прямо на территории своего домовладения, изготовил основные части огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Кое-что из этого он даже продал.

Кроме того, у орловца нашли спортивное огнестрельное оружие, изготовленное уже не кустарным способом, а также патроны к нему. В итоге орловца осудили на 3 года и 4 месяца условного срока (с испытательным периодом в 3 года). Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»