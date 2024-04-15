В Орловской области выберут лучший дом культуры

Стартовал региональный этап всероссийского конкурса.

Орловский областной центр народного творчества сообщил о старте регионального этапа конкурса на определение лучшего реализованного проекта в учреждениях культуры Орловской области «Дом культуры. Новый формат». К участию приглашаются государственные и муниципальные культурно-досуговые учреждения. По результатам регионального отбора лучшие проекты будут представлены на федеральном уровне, а победителей ожидают денежные поощрения.

«Конкурс способствует выявлению и поощрению лучших практик в культурно-досуговых учреждениях, совершенствованию качества культурного обслуживания и культурного просвещения населения, поддержке социально-значимых инициатив, а также повышению престижа профессии работников культуры и формирования положительного имиджа культурно-досуговых учреждений», – уточняет Орловский областной центр народного творчества.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – региональный, он продлится до 1 июня. На этом этапе участники должны подать заявку, приложив к ней свою презентацию, фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие реализацию проекта, а также текстовое описание. В нем должна быть дана общая характеристика профессиональных и творческих достижений учреждения, в том числе информация о внедрении современных технологий, об освоении новых методов работы, реализации авторских программ, участии в конкурсах, фестивалях и выставках любого уровня и формата.

Заявки и проекты победителей регионального этапа затем будут направлены в Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова. Критериями оценки заявок станут оригинальность идеи, качество и проработка проекта, его актуальность, релевантность и результативность, использование инновационных технологий, индивидуальный творческий стиль и др. Победителям вручат дипломы трех степеней и денежные поощрения.

ИА «Орелград»