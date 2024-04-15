Развитием спортивной медицины займутся в Орловской области

Утверждена программа повышения качества жизни граждан.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональную программу «Развитие спортивной медицины на территории Орловской области на период до 2030 года». Она принята в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ в целях улучшения здоровья населения и повышения качества жизни граждан. Как следует из паспорта, программа сформирована с учетом концептуальных целей, задач и принципов, направленных на обеспечение интересов и реализацию приоритетов в данной сфере.

Одна из задач заключается в достижения европейских и мировых стандартов обеспечения профессионального спорта и спорта высших достижений. Также определены приоритетные направления развития системы медицинского и медико-биологического обеспечения орловских спортсменов. Кстати, документ предполагает и антидопинговую работу. Основными задачами программы явлены: полноценное кадровое обеспечение профильными специалистами в области спортивной медицины; совершенствование материально-технической базы спортивной медицины региона; разработка медицинского и медико-биологического сегментов электронного профиля (паспорта) спортсмена и соответствующих информационно-аналитических систем.

В Орловской области на начало 2024 года насчитывало 18 783 обучающихся и занимающихся в организациях спортивной направленности, в том числе 16 110 обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, 2673 обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. В регионе действует 35 организаций спортивной направленности, включая 10 спортивных школ, две спортивные школы олимпийского резерва и училище олимпийского резерва.

«Спортсмены входят в группу повышенного риска тренировочных перегрузок, психоэмоционального выгорания, заболеваемости и травматизма, вследствие чего подлежат обязательному медицинскому обеспечению, предназначенному для систематического контроля здоровья, и медико-биологическому обеспечению, предназначенному для восстановления работоспособности и повышению резервного потенциала организма»,- следует из паспорта программы.

В Орловской области головным учреждением спортивной медицины является Областной врачебно-физкультурный диспансер (ООВФД), расположенный в Орле, а также кабинет спортивной медицины в Ливнах. В течение последних 5 лет по ряду направлений спортивной медицины, как уверяют власти, была проведена модернизация. Для контроля состояния здоровья спортсменов и динамики адаптации организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам проводятся предварительные и углубленные медицинские обследования. Кроме того, проводится реабилитация спортсменов после перенесенных травм и заболеваний, их восстановление в пред- и постсоревновательный периоды, а также вследствие перегрузок.

В 2023 году в ООВФД согласно штатному расписанию количество ставок составило 20,25, количество занятых ставок – 10. Фактическое количество врачей спортивной медицины, работавших в 2023 году, составило 8 человек по основной должности и 4 внутренних совместителя, работавших на 0,25 ставки. Укомплектованность врачами в настоящее время составляет 49,4 процента. Сертификаты по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» в регионе имеют 15 врачей, из них II квалификационную категорию по специальности имеют три врача.

«Ликвидация кадрового дефицита осуществляется путем адресной подготовки специалистов посредством целевого обучения медицинских вузах, а также повышение их квалификации, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования», – сказано в программе.

ИА «Орелград»