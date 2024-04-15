В Орле осудили лидера нелегальных торговцев оружием

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Сотрудники спецслужбы пресекли преступную схему по торговле оружием в 2022-м году. Из незаконного оборота изъяли пистолет системы «Вальтер», основные части и детали пистолета-пулемета МП-40, а также 25 патронов «Люгер» (калибра 9 миллиметров).

Областной суд, после рассмотрения апелляции, признал лидера группы виновным в двух преступлениях (статья 222 УК РФ, часть 6). Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Ещё раньше были вынесены приговоры двум другим участникам группы. Они получили по 4 и 6 лет строгого режима. Также одного из мужчину оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что орловского оружейника-любителя осудили на 3,3 года, но условно.

ИА «Орелград»