387 орловских семей получат памятные медали

Награждение приурочат к Международному дню семьи.

Праздник отмечается 15 мая. Указ о награждении уже подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Медалями отметят семьи, где родился третий или последующий ребёнок. То же самое касается ситуаций, когда малыша взяли под опеку, усыновили или удочерили.

Вместе с медалями будут вручаться дипломы о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области». По наиболее актуальным данным, в нашем регионе начитывается 8679 таких семей, где растут 28902 ребёнка.

ИА «Орелград»