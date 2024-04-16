Орловщина получила деньги на ремонт школы №15

Средства перечислены профильному департаменту.

Речь идёт о 117,8 миллиона рублей. Такая сумма получена Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Об этом сообщается в соцсетях подразделения областной администрации.

Средства направлены в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».

Напомним, в школе №15 имени Гордеева планируется сделать капитальный ремонт. Выбор подрядчика проходил непросто. В первых торгах победило ООО «Авилон», но их результаты отменили после сразу трёх жалоб, поступивших в ФАС. Однако та же компания выиграла и повторные торги.

Кстати, полная стоимость ремонта составляет 248 миллионов. Выполнить работы нужно до 1 июня 2025 года.

ИА «Орелград»