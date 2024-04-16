Орловцев позвали в СИЗО и колонии

Сотрудники уголовно-исполнительной системы ищут будущих коллег.

Как сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, сотрудники следственного изолятора города Орла приняли участие во всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Она прошла в стенах фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева. Участие в ней приняли участие более 70 предприятий и организаций Орловской области, среди которых были и представители СИЗО-1: собеседования с соискателями проводили заместитель начальника учреждения Денис Николаев и начальник отдела кадров и работы с личным составом Любовь Воеводина.

«Соискателям были предложены варианты возможного трудоустройства на должности следственного изолятора, а также доведена информация о социальных гарантиях и компенсациях сотрудникам и членам их семей, преимуществах прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, перспективах карьерного роста, возможности получения высшего образования в высших образовательных организациях ФСИН России, – сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. – По окончании встречи всем желающим были вручены информационные буклеты и листовки, даны ответы на все поступившие вопросы».

Кадровый набор в уголовно-исполнительную систему проводится на постоянной основе, много работы проводится с молодежью. Например, студентов Орловского государственного аграрного университета позвали на работу в исправительную колонию № 6 в поселке Шахово. Им предлагают льготное исчисление выслуги лет (1 год за 1,5 года), среднюю заработную плату от 30 тысяч рублей, основной и дополнительный виды отпусков – от 50 календарных дней, выплату материальной помощи к отпуску, ежеквартальных и годовых премий и др.

Согласно общим условиям, на службу в УИС принимаются в добровольном порядке граждане РФ не моложе 18 и не старше 40 лет независимо от национальности, пола, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Главное, чтобы они были способны по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

На должности младшего начальствующего состава принимаются граждане, имеющие не ниже среднего общего образования; на должности среднего начальствующего состава – не ниже среднего профессионального образования; на должности старшего и высшего начальствующего состава – высшее образование. При приеме граждан на службу в УИС проводятся их психофизиологическое исследование, военно-врачебная экспертиза, тестирование в отношении наличия алкогольной, наркотической и иной токсической зависимости.

ИА «Орелград»