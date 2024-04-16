Департамент образования займется борьбой с терроризмом

Правительство региона расширило полномочия департамента.

Правительство Орловской области внесло изменения в положение о департаменте образования, расширив и уточнив его компетенцию. В частности, департамент образования должен «осуществлять разработку мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма». О том, что такая проблема существует, в своем докладе за 2023 год говорил, к примеру, детский омбудсмен Константин Домогатский.

«Несмотря на комплекс реализованных профилактических мероприятий, в отчетном периоде имел место факт участия несовершеннолетнего в деятельности террористической организации «Легион «Свобода России»*», – сообщил правозащитник. – Следственным управлением Следственного комитета РФ по Орловской области в сентябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ».

Также сотрудниками ОВД в прошлом году было пресечено два административных правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ, совершенных одним несовершеннолетним. Речь идет о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Ранее указанные подростки в поле зрения сотрудников полиции не попадали. «Несовершеннолетние поставлены на учет в ПДН. С ними ежемесячно проводится соответствующая индивидуально-профилактическая работа. Родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию», – сообщил также детский омбудсмен.

Возвращаясь к полномочиям департамента образования, добавим, что он также должен участвовать в разработке и реализации мероприятий по поддержке российского движения детей и молодежи. На него возложено и методическое сопровождение органов местного самоуправления по вопросам содействия российскому движению детей и молодежи, его региональному, местным и первичным отделениям. Кроме того, департамент участвует в «проведении мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

На ведомство также возложено создание, формирование и ведение государственных информационных систем в сфере образования, в том числе ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Департамент отвечает передачу, трансляции и записи сигнала в Интернете, архивирование и хранение записей видеонаблюдения процедур проведения ЕГЭ на территории Орловской области.

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*Является террористической огранизацией. Запрещён в РФ.

ИА «Орелград»