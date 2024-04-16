Штатную численность интернатов пересмотрели

Областные власти скорректировали штаты организаций соцобслуживания.

Правительство региона внесло изменения в постановление от 2020 года «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области». Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что нормативы штатной численности филиалов организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области (психоневрологические интернаты), теперь установлены из расчета на 30 коек, а не на 25 коек, как было установлено ранее.

«Скорректированы нормативы штатной численности организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области (стационарные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), – следует также из аналитического обзора. – В частности, введена должность заместителя директора по медицинской части, заведующего отделением медицинского обслуживания, инструктора по лечебной физической культуре».

Кроме того, уточнено количество штатных единиц медицинских сестер и палатных санитарок в отделении милосердия – 15 из расчета круглосуточной работы (1 медсестра на 6 получателей социальных услуг). Ранее количество штатных единиц медицинских сестер составляло 5 из расчета круглосуточной работы (1 круглосуточный пост на 25 коек), палатных санитарок – 5 из расчета круглосуточной работы (1 круглосуточный пост на 12,5 койки).

ИА «Орелград»