В Орле строительство на месте радиобазара не планируется

16.4.2024 | 11:16 Новости, Экономика

Когда-то здесь продавали радиотехнику и комплектующие.

Фото: vk.com/vk_orel

Сообщения о демонтаже радиобазара Центрального рынка Орла появились в соцсетях. Рабочие разбирают палатки продавцов и наводят порядок на территории.

Как выяснили «Орловские новости» в городской администрации, данная площадка является частью универсальной ярмарки «На Гагарина». Сейчас её просто приводят в порядок.

Дальнейшее будущее участка земли не ясно, но, по текущей информации, строительство многоэтажки или ТЦ, вопреки слухам, здесь не планируется.

Официальный адрес ярмарки – улица Гагарина, 8. Она работает ежедневно с семи утра до шести вечера. В основном, орловцам предлагаются различные продукты, а также бытовые товары.

ИА «Орелград»


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