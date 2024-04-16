Главным обвиняемым по делу «Техспецкомплекта» является Маркин

В Советском суде Орла начали рассматривать важное дело.

Речь идёт о хищении бюджетных средств в размере 88 миллионов рублей. На скамье подсудимых оказались восемь человек. Известно, что это руководство ООО «Техспецкомплект», бывший первый заместитель мэра Орла Олег Минкин, руководители субподрядных организаций ООО «Р-Спорт», «Аспект», «Артстрой», а также главный инженер ООО «Водалюкс-М».

По версии обвинения, хищения происходили при благоустройстве парков в Ливнах, Болхове и Малоархангельске, территории Детского парка и площади Жукова в Орле, а также при строительстве школы на Зеленина в микрорайоне Зареченском областного центра.

О важности процесса свидетельствует тот факт, что судебный процесс проведёт сам председатель Советского районного суда Андрей Третьяков. В настоящий момент свои доводы начала оглашать сторона обвинения.

«На первом судебном заседании гособвинитель заявил, что руководителем преступной группы являлся Михаил Маркин, поскольку он распределял преступные роли своих сообщников. А вот Олег Минкин… обеспечивал победы на торгах и беспрепятственное прохождение сдачи-приёмки объектов», – пишет «Орёлтаймс».

Напомним, Маркин, фактически, контролировал «Техспецкомплект», который некоторое время являлся одним из самых востребованных подрядчиков Орловской области.

ИА «Орелград»