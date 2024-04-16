В Орле ремонт Колхозного моста идёт с опережением графика

Клычков держит вопрос на личном контроле.

Орловский губернатор опубликовал тематический пост в соцсетях.

Как рассказал Клычков, в рамках реконструкции Колхозный мост сначала полностью разберут, а затем возведут заново. К 1-му мая здесь соорудят временную переправу, которая будет использоваться при работах по монтажу балок пролётного строения.

Летом будут обустроены четыре опоры, а осенью начнётся укладка асфальтобетонного покрытия. Также на мосту обустроят водоотводную систему, укрепят конусы, отремонтируют лестничные сходы. Кроме того, будут установлены перильные и парапетные ограждения, дорожные знаки, наружное освещение.

Ввод в эксплуатацию намечен на февраль 2025 года. «В настоящее время работы идут с опережением графика и под моим личным контролем», – заявил Клычков.

Напомним, после реконструкции длина моста составит 71 метр. Переправа будет двуполостной.

ИА «Орелград»